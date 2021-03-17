اليوم السابع
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قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم مشروعا تدريبا لإدارة الأزمات والكوارث بدمياط

الأربعاء، 17 مارس 2021 05:33 م
قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم مشروعا تدريبا لإدارة الأزمات والكوارث بدمياط قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم مشروعاً تدريباً لإدارة الأزمات والكوارث
كتب زكى القاضى

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فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى ورفع معدلات الأداء للتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات، نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى مشروعا تدريبيا لإدارة الأزمات والكوارث بمحافظة دمياط بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية.
 
بدء التدريب بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهدائنا الأبرار، أعقبه عرض تقارير مديرى الأجهزة التنفيذية المختلفة بمحافظة دمياط للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها بما لديها من إمكانيات لمجابهة المواقف الطارئة .
 
كما تم فرض عدد من السيناريوهات المختلفة لمجابهة ( المواقف الطارئة – الأزمات – الكوارث ) بما يتناسب مع التحديات المحتملة فى ظل الظروف الراهنة وذلك بحضور عدد من طلاب جامعة دمياط، وكذا المرور على إصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظة وتنفيذ طابور سير للمعدات والمركبات لمسافة 10 كم للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها، وكذا تنفيذ معسكر إيواء عاجل، ومستشفى عزل ميدانى.
 
كما شمل التدريب عرضاً عسكرياً لطلبة المدارس الثانوية العسكرية ( عام – فنى ) بالمحافظة عكس مستوى التدريب والتأهيل والإنضباط العسكرى لديهم ، وتنفيذ بيان عملى لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوى داخل المحافظة بواسطة الحراسات المشددة التابعة لمديرية أمن دمياط تأكيداً على مدى جاهزيتها فى مجابهة المواقف الطارئة بالإشتراك مع الحماية المدنية والإسعاف.
 
وفى نهاية المشروع التدريبى تم تكريم عدد من أسر الشهداء والمصابى العمليات الحربية تقديراً لما قدموه فى سبيل رفعة الوطن.
 
قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم مشروعاً تدريباً لإدارة الأزمات والكوارث (1)
قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم مشروعاً تدريباً لإدارة الأزمات والكوارث

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم مشروعاً تدريباً لإدارة الأزمات والكوارث (2)
جانب من المشروع 

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم مشروعاً تدريباً لإدارة الأزمات والكوارث (3)
جانب من المشروع التدريبى 

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم مشروعاً تدريباً لإدارة الأزمات والكوارث (4)
قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم مشروعاً تدريباً لإدارة الأزمات والكوارث 

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم مشروعاً تدريباً لإدارة الأزمات والكوارث (5)
قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم مشروعاً تدريباً لإدارة الأزمات والكوارث
 

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