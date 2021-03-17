قصة نقاش دفعته الغيرة لقتل زوج طليقته بمنطقة التعاون فى الهرم

كتب أحمد الجعفرى

بعد انفصاله عن زوجته عقب خلافات مستمرة، واستقلال كل منهما بحياته، قررت الزوجة الارتباط بشخص آخر، باحثة فيه عن الأمان والاستقرار الذى لم تجده فى زوجها الأول، فتزوجت من شاب فى أوائل العقدة الرابع من عمره، وعاشا حياة مستقرة هادئة.

ولكن الماضى جاء ليؤرق على الزوجة حياتها، فحينما علم طليق الزوجة والذى يعمل "نقاش" بارتباطها بشخص آخر، استشاط غضبًا، وقرر أن ينهي تلك العلاقة، فتوجه إلى زوج طليقته، بمكان عمله فى منطقة التعاون بالهرم، وهناك دخلا فى مشادة عنيفة، تطورت إلى مشاجرة.

خلال المشاجرة التى نشبت فى قارعة الطريق، أخرج النقاش "سلاح أبيض" وسدد طعنة نافذة لصدر غريمه، فسقط على الأرض غارقًا فى دمائه، بعدها حاول الهرب؛ إلا أن الأهالى تمكنوا من ضبطه، وبعد التحقيق معه أصدرت النيابة قرارا بحبسه 4 أيام جددها قاضى المعارضات لـ15 يومًا.

وتنتظر جهات التحقيق تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثة المجني عليه، للوقوف على ظروف وملابسات مقتله، واستكمال أدلة الثبوت فى القضية؛ لإحالتها للمحاكمة الجنائية.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغ يفيد بمقتل عامل على يد نقاش بعد مشاجرة نشبت بينهما. انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وبالفحص تبين وجود جثة عامل، مصاب بطعنة نافذة في الصدر.

وتبين من خلال التحقيقات نشوب مشاجرة بين نقاش يدعي؛ وبين المجني عليه وأنه طعنه بسلاح أبيض في مشاجرة لقيام المجني عليه بالزواج من طليقة المتهم.