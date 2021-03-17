اليوم السابع
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قسم الترجمة بمحكمة استئناف القاهرة يحصل على شهادة الأيزو 9001

الأربعاء، 17 مارس 2021 03:31 م
قسم الترجمة بمحكمة استئناف القاهرة يحصل على شهادة الأيزو 9001 الاسئتناف تتسلم شهادة الايزو
كتب علاء رضوان

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تسلم المستشار عبده عطية الأودن، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو مجلس القضاء الأعلى، شهادة الأيزو 9001 الخاصة بقسم الترجمة بالمحكمة، وهي أول جهة قضائية تحصل على شهادة الأيزو نتيجة لتنوع لغات الترجمة وحسن الأداء.

وقال المستشار سامح عثمان عضو المكتب الفني للمحكمة والمشرف على قسم الترجمة، إن القسم تم إنشائه في 16 أبريل 2020 ويضم 4 لغات هي الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والصينية، وإن الشهادة التي يحصل عليها المترددين يتم تصديقها بخاتم الترجمة وتوقيعها من رئيس المحكمة ثم خاتم شعار الجمهورية ثم تصديقها من وزارة الخارجية.

وأوضح المستشار عثمان، أن مكتب الترجمة وقع عدة بروتوكولات تعاون مع عدد من السفارات وأنه يتم حاليا الإعداد لتفعيل خدمة أونلاين في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.

حضر اللقاء المستشارون حسام الطماوي، ودكتور طارق أبو زيد، ودكتور محمود عبد الفتاح، أعضاء المكتب الفني بالمحكمة .

الاستئناف تحصل على الايزو
الاستئناف تحصل على الايزو

 

رئيس محكمة الاستئناف يتسلم شهادة الايزو
رئيس محكمة الاستئناف يتسلم شهادة الايزو

 

رئيس محكمة الاسئتناف
رئيس محكمة الاسئتناف

 

محكمة الاستئناف تتسلم شهادة الايزو
محكمة الاستئناف تتسلم شهادة الايزو

 


محكمة استئناف القاهرة

قسم الترجمة

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الجودة

المستشار عبده عطية الأودن

مجلس القضاء الأعلى

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