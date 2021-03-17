فوز كلية التربية بجامعة المنيا بكأس مهرجان الأنشطة الطلابية الأول "ON LINE"

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، عن نتائج مهرجان الأنشطة الطلابية الأول "ON LINE" الذي أقيم خلال الفترة من 10 يناير وحتي 25 فبراير الماضي ، تحت شعار " النشاط الطلابي حياة "، برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جامعة المنيا، وذلك خلال المنافسات التي أُجريت "عن بعد" وجمعت أكثر من 1018 طالبا وطالبة من كليات الجامعة، في الأنشطة "الثقافية، والفنية، والاجتماعية، والعلمية، والرياضية، والأسر والاتحادات الطلابية، والجوالة"، وتلتها أعمال التحكيم والتقييم للأعمال في 22 مسابقة مختلفة.

وأسفرت عن فوز كلية "التربية" بالمركز الأول في الترتيب العام وأعلي مشاركة و" كأس المهرجان " ، وجاءت في المركز الثاني كلية " التربية الرياضية "، واحتلت كلية " التربية للطفولة المبكرة " المركز الثالث.

ومن جانبه أوضح الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، أن أسماء الفائزين بأولى المراكز بمسابقات المهرجان بعد تقييمها من قبل لجان التحكيم المتخصصة لقياس مواهب وقدرات الطلاب ، وأسفرت عن فوز الطالب أحمد حمادة بكلية الآداب بمسابقة أصوات من السماء، وفي مسابقة أفضل شاعر صاعد فاز مصطفى عبد الرحمن بالآداب ، بينما في مسابقات البحث الأدبي فازت نيرة أحمد بالتربية ، وفي مسابقة المقال فازت سارة خالد، بالتربية، وفي الإنشاد الديني حصد بالمركز الأول أحمد محمد بالحقوق، وفي مسابقة الترانيم فاز أبنوب حلمي بالصيدلة، وفي الغناء الفردي فاز فادي مجدي بالنوعية، وفي مسابقة العزف الفردي فاز أبانوب حلمي بكلية الصيدلة.

وفي مسابقة البحوث الاجتماعية فاز الطالب محمد ناصر بالعلوم، وفي مسابقة الشطرنج فاز بيشوي نبيل بالطب البيطري، وفي الأنشطة الرياضية فاز بمسابقة الجملة الرياضية "طلبة"، عبد الرحمن أشرف بالتربية الرياضية، وفي الجملة الرياضية " طالبات " فازت شيماء أحمد بالتربية، وفي الكاراتيه " كاتا طلبة " فاز مصطفي عصام، بالتربية الرياضية، بينما في الكاراتيه "كاتا طالبات" فازت يسرية حمدي بالرياضية، وفي مسابقات الأعمال الريادية للجوالة فاز طلعت ماجد بالزراعة ، وفي الأعمال فنية اليدوية للجوالات فازت هدير علي بالتربية ، في مسابقة المراسل التليفزيوني فازت رنا جمال بالتربية، وفي مسابقة تصميم البوستر أو الملصق الإعلاني فاز مصطفى محمود بالحقوق بالمركز الأول .

وتابع وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب والمشرف على فعاليات المهرجان إعلان النتائج ، بفوز الطالبة إنجي خالد فاروق بالتمريض بالمركز الأول بمسابقة التصوير الفوتوغرافي ، وفوز إيمان ربيع بالطفولة ، بمسابقة الرسم، وفي المسابقات العلمية فاز في مسابقة العرض التقدمي محمود مختار بالعلوم، وفي مسابقة قصة الخيال العلمي حصدت المركز الأول آية مصطفي بكلية التربية للطفولة.

وفي مسابقات التي شارك فيها الطلاب الوافدين فاز الطالب محمد فهد بكلية الحقوق بمسابقة البحث الأدبي بالمركز الأول، وفي مسابقة المقال فاز طالب راشد حمد بكلية الحقوق وبمسابقة التصوير الفوتوغرافي فاز محمود جمال بكلية الطب البشري، وبمسابقة الرسم فاز سيبر أحمد بكلية الحقوق، وفي مسابقة الأعمال الفنية اليدوية بالجوالة فازت الوافدة ميس محمود بكلية طب الأسنان، وبمسابقة تصميم البوستر فاز أمير أحمد بكلية الطب البشري، وبمسابقة الشطرنج فاز الوافد عبدالله ياسر بكلية طب الأسنان.

كما فاز في مسابقات المهرجان من الطلاب متحدي الإعاقة الطالبة ماير صلاح بكلية الآداب بمسابقة العزف الفردي، وفاز الطالب أحمد مجدي بكلية الحقوق بمسابقة الجملة الرياضي، وفي النشاط الاجتماعي فاز الطالب أحمد مجدي عبدالستار بكلية الحقوق.