فصل الكهرباء اليوم عن 6 مناطق بالأقصر لإجراء أعمال الصيانة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت هندسة كهرباء الطود والعديسات بمحافظة الأقصر، أنه تقرر أن يتم فصل التيار الكهربائي اليوم الأربعاء، حتي الساعه 2.30 بعد ظهر اليوم، وسيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذي الشهيد المغذي لمناطق كلا من نجع الدار والطراخين والعقاربه ونجع الطويل ونجع الجسور وكرم الحجه بقرية الطود غرب، وذلك لإجراء أعمال الصيانة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وفى هذا الصدد، ناشدت رئاسة مركز ومدينة الطود جميع المواطنين بضرورة اتخاذ التدابير اللازم بالمناطق المقرر قطع التيار بها خلال فترة الفصل للكهرباء، خلال فترة إجراء عمليات الصيانة لخدمة أهالى تلك القرى المختلفة.

فيما قام الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود متابعة أعمال الرفع المساحي لقطعة الارض المراد تخصيصها لاقامه بنك التنمية الزراعية لقرية العديسات بحري علي مساحة 200 متر مربعه ، والأرض المراد تخصيصها لإنشاء وإقامة بنك مصر فرع الطود الجديد بمساحة 240 متر مربعه الكائنه علي طريق مصر أسوان الزراعي بجوار مبني الوحده المحليه لقرية العديسات بحري.

وفي سياق اخر تابع رئيس مركز ومدينة الطود الأعمال التي تجري حالياً لعمل الجسات، وإستكشاف المسارات المعترضه لشبكه الصرف الصحى لمدينة الطود لخط الإنحدار بقطر 200 ملي للشوارع الفرعيه، و500 ملي للشوارع الرئيسيه حتي تصل الي المحطة بقطر 650 ملي، وذلك لتشغيل محطة الرفع لحسين حسن والمحطة الرئيسية بنجع مسلم، والتي تقوم بصرف مياه الصرف إلى محطة المعالجه الثلاثيه بالعديسات.



الرفع المساحى لاقامة بنك تنمية زراعية بالطود



رفع مساحى لاقامه بنك التنمية الزراعيه لقرية العديسات بحري