طقس الخليج.. صحو بالإمارات مائل للحرارة بالكويت وغائم بالبحرين

كتب محمد جمال

تباينت تقارير مراكز الأرصاد الجوية في دول الخليج، على توقعات طقس الأربعاء، حيث تستمر الأتربة فى المملكة العربية السعودية، ويكون صحوا بوجه عام وغائما جزئياً فى الإمارات، ومائل للحرارة بالكويت، وإلى التفاصيل

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية ،الرياض ، الحدود الشمالية ،القصيم ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة). كما يستمر ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والاوسط بسرعه 15-38كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-48كم/ساعة، وارتفاع المج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً شمالاً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س. وأوضح المركز - في بيانه اليومى - ان الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا وسيحدث المد الأول عند الساعة 15:22 والمد الثاني عند الساعة 03:42 والجزر الأول عند الساعة 09:21 والجزر الثاني عند الساعة 21:18.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:32 والمد الثاني عند الساعة 23:45 والجزر الاول عند الساعة 17:53 والجزر الثاني عند الساعة 06:28، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى أبو ظبي 36 19 دبــي 33 19 الشارقة 33 16

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون غائما أحياناً ولكنه حار خلال النهار ومعتدل هذه الليلة. الرياح: جنوبية شرقية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة هذه الليلة. ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن ثلاث إلى خمس أقدام في عرض البحر. درجة الحرارة: العظمى 33 درجة مئوية، والصغرى 19 درجة مئوية.

الكويت

مائل للبروده و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا والصغرى 17 درجة، ونهارًا مائل للحرارة و تقل السحب و فرص الأمطار تدريجيا والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة والعظمى 32 درجة.