ضبط 6 أطنان دقيق بعلامة تجارية وهمية وتحرير 160 محضرا تموينيا بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، عن تحرير 160 محضرا تموينيا، تنوع ما بين 54 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و106 محاضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وبيع بأزيد من السعر الرسمي، وكذا مخالفات أخرى، وذلك من خلال شن الحملات التفتيشية لمديرية التموين والتجارة الداخلية بنطاق المحافظة.

وأوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، أنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها خلال الحملات التموينية، تحرير محضر جنح ضد صاحب مصنع لتعبئة الدقيق الفاخر بالمنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات، وتم ضبط 6 أطنان دقيق فاخر معبأ ومدون عليه علامة تجارية وهمية وغير مسجلة، كما تم تحرير محضرين جنح بالحى الثانى بمدينة السادات أحدهما ضد صاحب محل حدايد وبويات، لحيازته وعرضه للبيع كمية قدرها 6 عبوات معجون دهانات منتهية الصلاحية، والآخر ضد صاحب محل بقالة لحيازته وعرضه كمية قدرها 20 كيس إريال و3 علب بلسم منتهية الصلاحية.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بضرورة استمرار شن الحملات التموينية المكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، لإحكام السيطرة على الأسواق، والتأكد من صلاحية السلع، والإعلان عن الأسعار حفاظاً على حقوق المواطنين.