ضبط 27 طن أغذية فاسدة قبل بيعها للمواطنين.. اعرف التفاصيل

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم التموينية، فى إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التموينية والغش التجارى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (أحد الأشخاص "مدير الإنتاج بأحد المصانع لإنتاج مصنعات اللحوم" - بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية) بحيازة كميات من السلع الغذائية (اللحوم والدواجن ومصنعاتها) يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وكذا قيامه بإدخال مخبوزات لزيادة الإنتاج فى صناعة المواد الغذائية بدلاً من المواد المدونة ضمن مكونات المنتج النهائى لطرحها للبيع والتداول بالأسواق لإدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة معرضاً حياة المواطنين للخطر.

وعقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع الجهات المعنية أمكن ضبطه وبحوزته (27,100 طن سلع غذائية)، بينها 10 طن (لانشون – برجر – سجق) يشتبه فى عدم صلاحيتهم للإستهلاك الآدمى لإدخال غش غذائى (العيش التوست) فى صناعتهم بدلاً من مادة الكربوهيدرات "منتج نهائى"، و9 أطنان "مقطعات دواجن – مقطعات لحوم" يشتبه فى عدم صلاحيتهم للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "مستلزمات إنتاج"، و5 أطنان بسطرمة يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى "منتج نهائى"، و3,100 طن (مقطعات لانشون – مقطعات سوسيس – مقطعات عيش توست) "مستلزمات إنتاج".