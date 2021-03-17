ضبط أدوية غير مسجلة بالصحة داخل مركز علاج طبيعى فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شنت إدارة العلاج الحر، بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، حملة مشتركة للتفتيش على المنشأت الدوائية والطبية الخاصة، تم خلالها مداهمة مركز علاج طبيعى بشبين الكوم، بعد ورود معلومات تفيد أن المركز يقوم بمزاولة نشاط العلاج الطبيعى بأشخاص غير حاصلين على ترخيص مزاولة المهنة بالمكان، وبالمخالفة للقانون، ويفتح أبوابه لإستقبال المرضى ويقوم بصرف مستحضرات عشبية للمرضى مجهولة المصدر وأدوية تخسيس غير مسجلة بقطاع الصيدلة، بالإضافة لحقن المرضى ببعض المستحضرات والحقن غير الأمنة، وهو ما تلاحظ لمفتشى الحملة نظراً لانتشار السرنجات المستخدمة داخل المركز، وعدم التخلص منها بطريقة آمنة .

وقد قام مفتشى الحملة بإثبات المخالفات المذكورة وقامت اللجنة باستدعاء الشرطة لإثبات تلك الوقائع ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء ابراهيم ابو ليمون ، محافظ المنوفية ، وتعليمات الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، وفى إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية ، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على سوق الدواء والمنشآت الطبية غير الحكومية " الخاصة " ، وضبط المخالف منها ، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

وقام مفتشى الصيدلة بالحملة بضبط مخالفات دوائية بعدد كبير من (العبوات/الوحدات / والامبولات / سرنجة ) لمستحضرات متنوعة ، تمثلت فى مستحضرات عشبية وطبية مجهولة المصدر، وغير مسجلة بوزارة الصحة، وبدون فواتير بمكان غير مصرح له بذلك، ويتم تداولها بالمكان، مما يعرض المرضى للخطر، بالإضافة إلى ضبط عدد كبير من سرنجات الأنسولين غير مستخدمة، والتى يستعملها المركز فى حقن المرضى.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتحريز المضبوطات، وتم تحرير محضر أمن دولة طواريء ، علما بأنه تكررت المخالفات الواردة بالمحضر لنفس المكان منذ عدة أشهر .

وسيتم إستمرار الحملات المكثفة بصحة المنوفية لمتابعة سوق الدواء والمنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخرى بالمحافظة ، والضرب بيد من حديد على المخالفين ، مؤكداً عدم التهاون فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ، والتى من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين ، مقدماً الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك فى الحملة من مفتشى الصيدلة، والعلاج الحر، على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة المنوفية.