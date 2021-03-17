شمال سيناء تستعد لافتتاح قصر ثقافة العريش.. وخطة شاملة للمسرح المتنقل

شمال سيناء - محمد حسين

تستعد مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، لافتتاح قصر ثقافة العريش بعد سنوات من إغلاقه، حيث أعلنت المحافظة فى بيان لها أن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء استقبل فى مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش أمل عبد الله رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي، وناقشا سبل تكثيف الأنشطة الثقافية من فكرية وفنية وإبداعية فى المحافظة خلال الفترة المقبلة، بعد افتتاح قصر ثقافة العريش وتطويره من أجل النهوض بالحركة الثقافية والسعى إلى تقديم فعاليات إبداعية متنوعة من خلال مشروع المسرح المتنقل الذى طرحه رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى .

وأكد محافظ شمال سيناء، على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال الجارية بالقصر تمهيدا لافتتاحه واستئناف دوره الثقافى ، ولإعادة محافظة شمال سيناء على خريطة المهرجانات الفنية والثقافية وتنفيذ الفعاليات المتنوعة على أرض المحافظة ، مشيرا إلى أهمية الثقافة والفنون فى تطور المجتمع وبناء الإنسان والتصدى للأفكار المتطرفة إلى جانب تحسين الذوق العام ورفع مستوى المجتمع وتطوره.

كما أكد دعمه لكافة الأنشطة والفعاليات الثقافية للاهتمام بالثقافة وتشجيع المواهب الإبداعية إلى جانب تشجيع فكرة مشروع المسرح المتنقل وأية أفكار أخرى تدعم أية أنشطة ثقافية ، مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأشار المحافظ إلى الدور المهم الذى تقدمه الثقافة فى دعم والحركة الثقافية والإبداعية وأبراز المواهب السيناوية انطلاقا من دور الثقافة كقوة ناعمة تساهم فى تحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة .

حضر اللقاء كل من أشرف المشرحانى مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء ومحمود حنفى المسئول بالفرع.