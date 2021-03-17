اليوم السابع
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شروط مبادرة التمويل العقارى الجديدة لمحدودى ومتوسطى الدخل.. إنفوجراف

الأربعاء، 17 مارس 2021 04:50 م
شروط مبادرة التمويل العقارى الجديدة لمحدودى ومتوسطى الدخل.. إنفوجراف شروط مبادرة التمويل العقارى الجديدة

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بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى أكبر مبادرة للتمويل العقارى فى مصر بفائدة 3%، يتساءل الكثيرون عن تفاصيل وشروط المبادرة الجديدة التى تستهدف محدودى ومتوسطى الدخل، والتى نتعرف عليها فى هذا التقرير. 
 
شروط مبادرة التمويل العقارى الجديدة
شروط مبادرة التمويل العقارى الجديدة

محدودو الدخل

لا يزيد الدخل الشهرى عن 4.5 ألف جنيه للأعزب أو 6 آلاف جنيه للأسرة
لا تزيد قيمة الوحدة عن 350 ألف جنيه
قيمة القسط الشهرى 1127 جنيهًا
 
شروط مبادرة التمويل العقارى
شروط مبادرة التمويل العقارى

متوسطو الدخل

لا يزيد الدخل الشهرى عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة
لا تزيد قيمة الوحدة السكنية عن مليون جنيه
احتمال تحريك السعر عن مليون جنيه نظرًا لارتفاع أسعار العقارات
 
مبادرة التمويل العقارى
مبادرة التمويل العقارى

شروط عامة 

الوحدة كاملة المرافق ومشطبة وقابلة للتسجيل ولا يوجد بها مخالفات
يمكن التعاقد على شقة تحت الإنشاء لكن يجب تشطيبها قبل دخول المبادرة
حظر البيع لأى وحدة قبل 7 سنوات من التعاقد عليها
 
شروط التمويل العقارى
شروط التمويل العقارى

 


مبادرة التمويل العقارى

شروط مبادرة التمويل العقارى

الرئيس السيسى

التمويل العقارى

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