اليوم السابع
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سوريا: خسائر العدوان الإسرائيلى على محيط دمشق اقتصرت على المادية

الأربعاء، 17 مارس 2021 03:00 ص
سوريا: خسائر العدوان الإسرائيلى على محيط دمشق اقتصرت على المادية قصف - أرشيفية
وكالات

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أعلن الجيش السورى أن خسائر "العدوان الإسرائيلى الذى استهدف محيط العاصمة دمشق اقتصرت على المادية، دون وقوع خسائر بشرية"، بحسب وكالة "سانا" السورية، وقال مصدرعسكرى سورى إنه " نفذ العدو الإسرائيلى عدوانا من اتجاه الجولان السورى المحتل على بعض الأهداف فى محيط دمشق"، وأضاف المصدر أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأكد أن الخسائر اقتصرت على الماديات.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن الدفاعات الجوية تصدت "لعدوان إسرائيلي" في ريف دمشق وأسقطت عددا من الصواريخ في سماء المدينة.

وقالت سانا "الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية"، وأضافت وسائل إعلام أن الانفجارات التي سُمعت في محيط دمشق هي نتيجة تصدى "دفاعاتنا الجوية للعدوان الإسرائيلي على المنطقة الجنوبية".

 

 

 


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