زى النهاردة.. النيابة تتلو أمر إحالة المتهم بذبح طبيب الساحل للمحاكمة

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة منذ 3 سنوات، نظرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بطرة، أولى جلسات محاكمة "حسن زكريا" المتهم بذبح طبيب الساحل داخل عيادته، وخلال تلك الجلسة تلا ممثل النيابة أمر إحالة المتهم وطالب بتطبيق نصوص مواد الاتهام على المتهم.

كان قسم شرطة الساحل، تلقى بلاغاً بتجمع بعض المواطنين إثر استغاثة إحدى السيدات من داخل أحد العقارات بشارع الترعة الغربى، وضبط أحد الأشخاص ممسكاً بسلاح أبيض "مطواة" ملوثة بالدماء أثناء هروبه من العقار.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الشخص المضبوط حاصل على دبلوم فنى صناعى ومقيم بمركز أشمون بالمنوفية، وأنه توجه إلى عيادة دكتور أنف وأذن وحنجرة، عقب انتهاء مواعيد العمل بالعيادة، والتقى بممرضة بالعيادة بزعم توقيع الكشف الطبى عليه، ولدى سماحها له بالدخول لغرفة الكشف توجه إلى الغرفة مهرولاً، وشاهدته خلال تعديه على الطبيب بسلاح أبيض "مطواة"، فأصابه بجروح طعنية أودت بحياته، ولدى محاولتها منعه من الهرب تعدى عليها بذات السلاح الأبيض، فأصابها بجروح طعنية ولاذ بالفرار، فاستغاثت بالأهالى، ولدى ضبطه تعدى على أحدهم فأصابه بجرح نافذ بالبطن، وتمكن الأهالى من ضبطه .

وكشفت التحقيقات عن انضمام المتهم لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واعتناقه أفكار تنظيم داعش الإرهابى.