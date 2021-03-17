اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 مارس 2021 06:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رويترز: مديرة اليونسكو فى طريقها لولاية ثانية بعد عدم ترشح أحد غيرها للمنصب

الأربعاء، 17 مارس 2021 06:13 م
رويترز: مديرة اليونسكو فى طريقها لولاية ثانية بعد عدم ترشح أحد غيرها للمنصب أودرى أزولاى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مسؤول في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اليوم الأربعاء إنه من المتوقع فوز أودرى أزولاى المديرة العامة للمنظمة التابعة للأمم المتحدة بولاية ثانية هذا العام فى ظل عدم ترشح أحد سواها للمنصب حتى إغلاق باب الترشح فى 16 مارس.

وشغلت الفرنسية أزولاي المنصب في 2017 بعد منافسة شديدة. وتحملت عبء إحياء موارد المنظمة بعد انسحاب الولايات المتحدة التي كانت تقدم خمس التمويل.

ومن المنتظر فوزها بولاية ثانية مدتها أربع سنوات في ظل إجراء الانتخابات في نوفمبر، وعدم وجود منافسين واستنادها لدعم أغلب الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي وعددها 58 منها الصين، أكبر مساهم مالي.

 


أودرى أزولاى

اليونسكو

الأمم المتحدة

الصين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة