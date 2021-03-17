رويترز: مديرة اليونسكو فى طريقها لولاية ثانية بعد عدم ترشح أحد غيرها للمنصب

قال مسؤول في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اليوم الأربعاء إنه من المتوقع فوز أودرى أزولاى المديرة العامة للمنظمة التابعة للأمم المتحدة بولاية ثانية هذا العام فى ظل عدم ترشح أحد سواها للمنصب حتى إغلاق باب الترشح فى 16 مارس.
وشغلت الفرنسية أزولاي المنصب في 2017 بعد منافسة شديدة. وتحملت عبء إحياء موارد المنظمة بعد انسحاب الولايات المتحدة التي كانت تقدم خمس التمويل.
ومن المنتظر فوزها بولاية ثانية مدتها أربع سنوات في ظل إجراء الانتخابات في نوفمبر، وعدم وجود منافسين واستنادها لدعم أغلب الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي وعددها 58 منها الصين، أكبر مساهم مالي.
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