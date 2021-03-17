رويترز: مديرة اليونسكو فى طريقها لولاية ثانية بعد عدم ترشح أحد غيرها للمنصب

رويترز

قال مسؤول في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اليوم الأربعاء إنه من المتوقع فوز أودرى أزولاى المديرة العامة للمنظمة التابعة للأمم المتحدة بولاية ثانية هذا العام فى ظل عدم ترشح أحد سواها للمنصب حتى إغلاق باب الترشح فى 16 مارس.