روسيا تستدعى سفيرها من واشنطن للتشاور

وذكر تقرير للمخابرات الأمريكية من 15 صفحة أمس الثلاثاء أنه من المحتمل أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد بذل جهودا لمحاولة ترجيح كفة دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إنه لا أساس لهذه المزاعم، وأضاف أنها لا تستند لأي دليل.

وقال إنها ستلحق المزيد من الضرر بالعلاقات الثنائية.