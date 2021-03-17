رئيس حى جنوب بالغردقة عن مخزن الأدوات الصحية المحترق: غير مرخص .. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال اللواء أيهاب مكاوي ، رئيس حى جنوب الغردقة، خلال تصريحات صحفية له ، أن المخزن الذى شب به الحريق ظهر اليوم بمدينة الغردقة غير مرخص ، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخزن وصاحبه .

كان شب حريق كبير داخل مخزن أدوات صحية أسفل إحدى العقارات السكنية الواقعة بمنطقة ذهبية وسط مدينة الغردقة، وارتفعت أدخنة الحريق بشكل كبير فى سماء الغردقة .

وانتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحريق والدفع بسيارات الاطفاء وسيارات الاسعاف للسيطرة على الحريق ، والذى تبين أن الحريق أسفر عن إصابة شخص واحد باختناق .

وسيطرت قوات الحماية المدنية بمدينة الغردقة، بعد قرابة ساعة من اشتعال الحريق من السيطرة عليه بشكل حزئى ، إلا أنه مازالت عملية الإطفاء مستمرة حتى الان.

ويذكر أنه قد قدم "اليوم السابع " بث مباشر ، من موقع حريق مخزن ادوات صحية بمدينة الغردقة ، بمنطقة ذهبية، أسفل إحدى العقارات، والذى أسفر عن إصابة شخص باختناق، ومازال رجال الحماية المدنية يحاولون السيطرة على الحريق .

ورد بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية بالغردقة يفيد ظهور أدخنة مرتفعة ناتجة عن حريق بمنطقة الكوثر، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية، وتبين نشوب حريق بمخزن أدوات صحية أسفل إحدى العقارات بمدينة الغردقة .

وقام رجال الحماية المدنية بفصل التيار الكهربى عن العقار والعقارات المجاورة له خشية ارتفاع الادخنة، وتمت السيطرة على الحريق بشكل جزئي ، وجارى استمرار السيطرة على الحريق ، كما تبين أن المخزن الذى اشتعلت به النيران غير مرخص .



الادخنة متصاعدة من مخزن الادوات الصحية



سيارات الحماية المدنية امام العقار



سيارات الحماية المدنية بموقع الحادث