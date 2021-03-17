رئيس جامعة طنطا: حل مشكلة رواتب أطباء الامتياز بـ"طب الأسنان"

جاء ذلك خلال لقاء رئيس جامعة طنطا بالدكتور حاتم أمين، عميد كلية طب الأسنان، للوقوف على كافة جوانب الموضوع بهدف العمل على حلها، مؤكدا أنهم أبنائه ولا مساس بحقوقهم.

وأفاد الدكتور حاتم أمين، عميد كلية طب الأسنان، فى بيان صحفي أنه تم التواصل الفورى مع مسؤولي وزارة المالية بالجامعة، وتمت الموافقة على تعزيز بند مكآفأة أطباء الإمتياز بقيمة 500 ألف جنيه لراتب شهر يناير والذي سيتم صرفه مع راتب شهر مارس الحالي، كما وجه بسرعة استعجال بند التعزيز لراتب شهر فبراير وصرفه عقب وصوله وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجامعة.