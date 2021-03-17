اليوم السابع
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رئيس جامعة طنطا: حل مشكلة رواتب أطباء الامتياز بـ"طب الأسنان"

الأربعاء، 17 مارس 2021 09:39 م
رئيس جامعة طنطا: حل مشكلة رواتب أطباء الامتياز بـ"طب الأسنان" الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا
الغربية - عادل ضرة

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أنهى الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، في استجابة سريعة، مشكلة الرواتب المستحقة عن شهري يناير وفبراير 2021 لأطباء الامتياز بكلية طب الأسنان بالجامعة.

 

جاء ذلك خلال لقاء رئيس جامعة طنطا بالدكتور حاتم أمين، عميد كلية طب الأسنان، للوقوف على كافة جوانب الموضوع بهدف العمل على حلها، مؤكدا أنهم أبنائه ولا مساس بحقوقهم.
 
 
وأفاد الدكتور حاتم أمين، عميد كلية طب الأسنان، فى بيان صحفي أنه تم التواصل الفورى مع مسؤولي وزارة المالية بالجامعة، وتمت الموافقة على تعزيز بند مكآفأة أطباء الإمتياز بقيمة 500 ألف جنيه لراتب شهر يناير والذي سيتم صرفه مع راتب شهر مارس الحالي، كما وجه بسرعة استعجال بند التعزيز لراتب شهر فبراير وصرفه عقب وصوله وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجامعة.

 


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