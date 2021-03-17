رئيس جامعة حلوان يكشف لـ"المواجهة" خطوات تطوير جامعة حلوان الأهلية

كتب أحمد عرفة

كشف الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، تفاصيل تطوير التعليم في الجامعات خاصة الجمعيات الأهلية، لافتا إلى أن الدولة تتخذ إجراءات عديدة بشأن تطوير التعليم بكافة أنواعه خلال الفترة الراهنة.

وقال رئيس جامعة حلوان في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن هناك عمليات تطوير عديدة تشهدها جامعة حلوان الأهلية، حيث تشتمل على برامج مختلفة عن جامعة حلوان سواء في مجال الهندسة بجانب أننا سنجد أن تلك الجامعة تشهد تواجد ماجل للمصانع رقمية ، كى نخرج من الهندسة التقليدية، بجانب برامج مختلفة في التغذية العلاجية والعلوم الإنسانية وبرنامج دراسات وبرامج حقوقية.

ولفت رئيس جامعة حلوان إلى أن جامعة حلوان الأهلية ستسعى إلى محاكاة سوق العمل وتلبية رغباته، متابعا: نحتاج في جامعة حلوان الأهلية كلية للأسنان والعلاج الطبيعى، فهى تعد من جامعات جيل رابع.