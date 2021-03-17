اليوم السابع
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رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى لبحث مستجدات فيروس كورونا

الأربعاء، 17 مارس 2021 09:29 ص
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى لبحث مستجدات فيروس كورونا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة، ومستجدات فيروس كورونا. 
 
كانت الحكومة قد وافقت فى اجتماع سابق لها  على مشروع قرار، باعتبار مشروعات إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة بكل من مدن: برج العرب الجديدة، والسلام شرق بورسعيد، وأسيوط الجديدة، و6 أكتوبر، وطيبة الجديدة، وبهبيت الحجارة بالغربية، من المشروعات القومية، فى تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حتي يمكن الانتهاء من التراخيص الخاصة بهذه المشروعات واستلامها في المواعيد المقررة، لما لتلك النوعية من الجامعات من دور في توفير تخصصات جديدة طبقاً لاحتياجات سوق العمل، هذا إلى جانب العمل علي خلق مجتمعات تعليمية جاذبة بالمناطق العمرانية، مما يؤدى إلي جذب المزيد من الاستثمارات التي تحقق أهداف الدولة في تحقيق التنمية العمرانية والتنمية المستدامة، وتنفيذ المشروع القومي لنهضة التعليم في مصر.
 
 

اجتماع الحكومة

مصطفى مدبولي

الاجتماع الاسبوعى للحكومة

استعراض ملفات الحكومة

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