ديلى ميل: 21% من مصابى كورونا يظهر عليهم الطفح الجلدى ضمن الأعراض

كتبت هند عادل

كشف تقرير لجامعة King's College بلندن أن الطفح الجلدي يصيب واحدا من كل خمسة مرضى بفيروس كورونا حيث يصاب 21 ٪ من الأشخاص المصابين بـكورونا بطفح جلدي وقد يكون هو العرض الوحيد للعدوى أولاً ثم تظهر عليهم أعراض أخرى لاحقًا مع تقدم المرض، ويظهر الطفح الجلدي على شكل خلايا أو نتوءات أو تورم وتحدث في جميع أنحاء الجسم، يعقب ذلك ظهور الحمى الشديدة و السعال الجاف.



الطفح الجلدى

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية تُظهر البيانات الجديدة أنه بالنسبة لواحد من كل خمسة أشخاص يصابون بكورونا، فإن أعراضهم الوحيدة هي الطفح الجلدي، وفي 17٪ أخرى من الحالات ، يكون الطفح الجلدي هو العَرَض الأول قبل ظهور أعراض أخرى لاحقًا، ويظهر الطفح الجلدي بطرق مختلفة، بما في ذلك خلايا النحل أو النتؤات التي تم قد تظهر في جميع أنحاء الجسم، وتأتي البيانات من تطبيق تعقب أعراض كورونا الذي يديره باحثو King's College London (KCL).

ووجدت البيانات الجديدة لتعقب أعراض كورونا أن الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا كانوا أكثر عرضة بنسبة 67 % للإصابة بطفح جلدي مقارنة بشخص غير مصاب، نُشرت الدراسة في المجلة البريطانية للأمراض الجلدية.

الأنواع المختلفة للطفح الجلدي المرتبط بكورونا

طفح جلدي يصيب الأطراف: أي أصابع اليدين والقدمين تُعرف التغيرات الجلدية باسم تورم الأصابع، هذا الطفح الجلدي أكثر شيوعًا عند الشباب يظهر الطفح الجلدي على شكل نتوءات حمراء وأرجوانية على أصابع اليدين أو القدمين ويمكن أن تؤثر على العديد من الأصابع.

إكزيما الرقبة والصدر المكشوف: طفح جلدي يظهر على الرقبة أو الصدر في الأماكن المعرضة لأشعة الشمس، عادة ما يكون لونه ورديًا جدًا ويشعر بحكة شديدة يمكن أن تظهر في أي وقت أثناء أو بعد الإصابة وعادة ما تستمر لفترة طويلة.

الفم: يمكن أن يؤدي الطفح الجلدي الذي يصيب الشفاه إلى الشعور بالألم ويمكن أن يصبح جافًا ومتقشرًا أثناء التعافي يمكن أن يحدث ألم داخل الفم أيضًا.

حويصلات: يظهر على شكل مناطق حمراء ووعرة قد تظهر في أي مكان من الجسم، في بعض الحالات ، تكون نتوءات صغيرة في جميع أنحاء الجلد وعادة ما تسبب حكة شديدة يمكن أن يستمر الطفح الجلدي أيضًا بعد تعافي الشخص من العدوى .

النخالة الوردية: عادة ما يصيب الشباب وهو مرض جلدي حاد وشائع، و سبب النخالية الوردية غير معروف.

بوربوريك: يمكن التعرف عليه بسهولة لأنه يظهر مع العديد من البقع الحمراء العميقة أو الأرجوانية يمكن أن يسبب بقع تشبه الكدمات، هذه البقع ناتجة عن تلف في الأوعية الدموية السطحية الصغيرة مع نزيف في الجلد.