اليوم السابع
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"حياة كريمة" توفر 3900 مشروع إنتاجى للأسر الأكثر احتياجا بأسوان

الأربعاء، 17 مارس 2021 12:27 م
"حياة كريمة" توفر 3900 مشروع إنتاجى للأسر الأكثر احتياجا بأسوان مشروعات حياه كريمه - ارشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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نجحت مبادرة حياة كريمة فى محافظة أسوان، فى توفير 3902 مشروع إنتاجى متمثل فى رؤوس مواشي للشباب وللأسر المعيلة والأولى بالرعاية لضمان وجود دخل ثابت ولتوفير مصدر رزق دائم لهم، ولتخفيف العبء عنهم .

تضمنت المشروعات، تسليم رؤوس المواشي يتم تقديم التغذية الكاملة والعلف والتأمين والتحصين لكل حالة، حيث يتم صرف مبلغ شهرى كمقابل تغذية يتم صرفها من مكاتب البريد بالوحدة المحلية التابعة لكل قرية، حيث تم توزيع المواشي تكون للحالات المستحقة من الأرامل ومحدودي الدخل بمراكز المحافظة ويتم توزيعها بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة ومديرية الشئون الاجتماعية والطب البيطري بأسوان.

وقامت محافظة أسوان بتذليل كافة العقبات أمام عمل مؤسسات المجتمع المدنى التى تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة .

كما يتم إعادة اعمار المنازل المتهالكة وتنظيم قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين وتقديم الأطراف الصناعية وزواج اليتيمات.


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