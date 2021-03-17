حل لغز العثور على جثة فتاة مقتولة بأكتوبر يبدأ بقرار تشريح الجثمان

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة فتاة عثر عليها مقتولة بمنطقة حدائق أكتوبر، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، للوقوف على ظروف وملابسات مقتلها.

وطلبت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، لمعرفة ظروف إصابة المجنى عليها بجرح فى الرأس، أسفر عن مقتلها.

وناقشت الأجهزة الأمنية أفراد أسرتها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة فتاة بمنطقة حدائق أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف الرائد طارق مدحت رئيس مباحث حدائق أكتوبر، وتم العثور عل جثة المجني عليها، مصابة بجرح بالرأس.

وحدد رجال المباحث هويتها، وتم الاستماع لأقوال أفراد أسرتها، لكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.