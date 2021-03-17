اليوم السابع
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حجز قضية "مستريح قليوب" لـ29 مارس للنطق بالحكم بتهمة النصب فى 3 ملايين جنيه

الأربعاء، 17 مارس 2021 12:54 ص
حجز قضية "مستريح قليوب" لـ29 مارس للنطق بالحكم بتهمة النصب فى 3 ملايين جنيه حبس - أرشيفية
القليوبية _ فريق المحافظات

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حددت محكمة جنح مركز قليوب، جلسة 29 مارس الجاري، للنطق بالحكم في قضية استيلاء "جواهرجي" على 3 ملايين جنيه لتوظيفها في تجارة الذهب، والمعروفة بـ "مستريح قليوب" والموجه له تهمة النصب على المواطنين.

وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مكثفة قادها اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، لمنع تزاحم الضحايا فيما فجر عدد من سماسرة الذهب مفاجأة حيث اتهموا "مستريح قليوب" بالنصب عليهم، مؤكدين أن الذهب بمحل المتهم الذي أوهم من خلاله ضحاياه بقدرته على توظيف الأموال، تم شراؤه بالآجل ولم يسدد ثمنه رغم أن المتهم حقق من ورائه مكاسب بالجملة.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة قليوب الجزئية، قرر في وقت سابق استمرار حبس "نادر. ن. 52 سنة"، مقيم شارع إبراهيم باشا بمدينة قليوب، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وكان قد تلقي اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم قليوب، يفيد تلقيه عدة بلاغات من العديد من المواطنين يبلغ عددهم 40 شخصا يتهمون فيها "جواهرجي" بالاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلها في تجارة الذهب.

وجرى تشكيل فريق بحث قادة اللواء حاتم حداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم استولى على قرابة 3 ملايين جنيه من العديد من المواطنين بحجة تشغيلها في الذهب مقابل أرباح شهرية، وبعد فترة فوجىء الضحايا بعدم دفع الأرباح لهم، وفوجئوا أنه باع المحل والمنزل واصطحب أسرته وهرب من المنطقة، ثم نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكانه، وألقى القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.


امن القليوبية

اخبار القليوبية

مستريح قليوب

النطق بالحكم

النصب على المواطنين

الاتجار بالذهب

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