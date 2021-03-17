حبس قاتل والده بـ5 طعنات بسبب خلافات الميراث فى منيا القمح بالشرقية

قررت نيابة نيابة منيا القمح بالشرقية، برئاسة أحمد أبوزيد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس المتهم بقتل والده بـ 5 طعنات بسبب خلافات حول الميراث، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي، بوصول "ربيع ا" 65 سنة، مُقيم بعزبة "النقطة" بمنيا القمح، جثة هامدة متأثرًا بعدة طعنات بالرقبة والصدر،وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليه إثر نشوب مشادة بينهما بسبب خلافات حول الميراث، وأن المجني عليه لديه 6 فتيات بخلاف المتهم، وأن الأب اشترى منزلًا للمتهم وتحمل تكاليف نفقات زواجه، ومنحه قطعة أرض، إلا أن الابن باع الأرض وجزء من المنزل.

وفور علم الأب بما فعله ابنه وبياعه أرضه وجزء من منزله، قرر تقسيم الأرض بينه وبين شقيقاته ومنح ملكية الأرض لأبناء نجله حتى لا يبيعها، ما تسبب في مشادة بينهما انتهت بمقتل الأب على يد نجله، الذي لاذ بالفرار، وتمكنت قوة من مباحث منيا القمح، برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث المركز، وبإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث لفرقة الجنوب من ضبطه، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب لجنة من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.