جنايات شبرا الخيمة تقضى بالمؤبد لعاطل قتل حماه وأصاب شقيق زوجته لخلافات عائلية

القليوبية فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المؤبد، لعاطل لاتهامه بقتل والد زوجته "حماه" وإصابة شقيقها فى مشاجرة عائلية بقليوب.

بدأت الواقعة بمشاجرة عائلية نشبت بين المتهم 45 سنة، بدون عمل، وزوجته 38 سنة، ربة منزل، لخلافات عائلية على مصروف المنزل، نتيجة عمل الزوج باليومية وانقطاعه عن العمل منذ فترة، الأمر الذى تسبب فى مشادة كلامية ومشاجرة بين المتهم وزوجته التى اعتادت معايرته بعدم عمله.

وأوضحت التحريات، أنه يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بين المتهم وزوجته تطورت معايرة الزوجة له ببطالته، فقام بصفعها على وجهها وأنهال عليها بالضرب، فاستغاثت بالجيران الذين تدخلوا لمحاولة الفض بينهما إلا أن الزوج قام بطردهم، قائلا: "مراتى وبربيها واللى هيتدخل هيتربى زيها".

وأضافت التحريات، أن أحد الجيرة اتصل هاتفيًا بعائلة الزوجة فحضر على الفور والدها 65 سنة، موظف بالمعاش، ونجله 33 سنة، عامل بورشة خراطة، فسمعا صوت الزوجة تستغيث والزوج ينهال عليها بالضرب، فحاولا الدخول إلى البيت إلا أن الزوج منعهما من الدخول، فقام شقيق الزوجة باقتحام الشقة وكسر الباب، لمحاولة تخليص شقيقته من تعدى زوجها عليها بالضرب.

وفوجئ الأب والشقيق فور دخولهما الشقة بالزوج ممسكا بشعر زوجته بإحدى يديه وباليد الأخرى ممسكا بسكين مطبخ مهددا أيا منهما إذا لم يغادرا المنزل فسوف يقوم بذبح الزوجة أمامهما.

فأوهمه والد وشقيق الزوجة بأنهما يهمان بالمغادرة وما إن التفت المتهم لزوجته حتى باغته شقيق الزوجة بركلة فى يده، محاولا تخليص شقيقته إلا أن المتهم تفادى الركلة وقام بتوجيه طعنة لشقيق زوجته، وتوجه إلى والده وأنهال عليه بالطعن فى الصدر والبطن فأرداه قتيلا وفر هاربا، تاركا خلفه جثة ومصابا وزوجة أصابها الذعر على والدها وشقيقها.

وأبلغ الجيران الشرطة والإسعاف التى نقلت جثة المجنى عليه والمصاب إلى المستشفى، وبعد إتمام الإسعافات الأولية للمصاب استمعت النيابة لأقواله التى روى خلالها تفاصيل الواقعة كاملة، بداية من تلقى الاتصال من أحد جيران شقيقته حتى سقط على الأرض مغشيا عليه بعد طعن المتهم له.

وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهم، الذى ألقى القبض عليه، واعترف بتفاصيل الواقعة، ثم أمرت بإحالته لمحكمة الجنايات التي قضت بحكمها.