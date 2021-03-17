جمارك مطار برج العرب تحبط تهريب كمية من مستحضرات التجميل

كتب محمود عبد الغنى

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، برئاسة مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية من احباط تهريب كمية من مستحضرات التجميل، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة١٩٥٥ وتعديلاته وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠و قانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

بناءً على مذكرة الإشتباه المقدمة من كل من هشام مصباح رئيس قسم الامن الجمركي وهلال الغزالي رئيس قسم مكافحة التهريب باعتزام كل من الراكب ا. م.م والراكب ا. هـ. ي مصريان الجنسية قادمان على رحلة طائرة شركة الخطوط التركية القادمة من اسطنبول تهريب كمية من مستحضرات التجميل، وعند وصول الراكبين تم سؤالهما عما إذا كانا يحملان معهما أية بضائع أجنبية ممنوعة أوتستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية عنها أجابا بالنفي.

وتم تمريرالحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كمال عبد الحافظ ومحمد صلاح مسئولي الفحص بالأشعة فتم تأكيد الإشتباه.

وبالعرض على محمد عبد الآخر مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة للتفتيش من كارم محمود وعاصم فتحي مأموري الحركة تحت إشراف محمد علي مرسي رئيس الوردية فتبين وجود ٥١٢ عبوة مستحضرات تجميل أغلبها كريَمات للبشرة داخل الحقائب ولم يقر عنها الراكبان، ويلغت التعويضات الجمركية المستحقة ١٨٠٦٢٠ جنيه.

وقام بتقدير الضرائب والرسوم الجمركية محمد علي مرسي وأيمن فوزي المشرف على أعمال التعريفة بالمواني الجوية، وقرر مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر رقم ٣ لسنة ٢٠٢١.



رجال الجمارك والمضبوطات