"تموين سوهاج" تستعد لاستقبال رمضان بـ254 معرضا لأول مرة بقرى المحافظة

سوهاج محمود مقبول

انتهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، من كافة استعداداتها الخاصة لانطلاق معارض "أهلا رمضان" لتوفير السلع اللازمة والضرورية للمواطن خلال هذا الشهر المعظم، ولأول مرة في تاريخ المحافظة سوف يتم افتتاح معارض أهلا رمضان بكافة قرى المحافظة بإجمالى 254 فرعا، بالإضافة إلى مشاركة مبادرة كلنا واحد والغرفة التجارية والمحال الكبرى والشركة المصرية لتجارة الجملة، صرح بذلك محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج.

وأضاف وكيل وزارة التموين في تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، أنه تم وضع خطة لتكثيف الحملات التموينية اليومية المستمرة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية "مباحث التموين ومديرية الشئون الصحية والطب البيطرى للمرور على الجزارين، وثلاجات حفظ اللحوم والأغذية، والمجمدات، ومراكز تعبئة السلع الغذائية والمحلات، والمطاعم والشركات، ووحدات الإنتاج للتأكد من جودة السلع وصلاحيتها ومصادرها.

وأشار إبراهيم، إلى أنه من خلال تلك المعارض سوف يتم توفير السلع اللازمة والضرورية للمواطن خلال هذا الشهر، من السلع الغذائية وياميش رمضان بأسعار منخفضة عن الأسواق مع التأكيد على توفير الخبز المدعم خلال الشهر الكريم، وأنه تم التنسيق مع الإدارات التموينية لتوفير المواد البترولية والبوتاجاز، وتم وضع خطة للإشراف على جميع مستودعات البوتاجاز بكل مركز لمتابعة الكميات الواردة والكميات الموزعة لكل مستودع، لافتا إلى التنسيق مع مصانع تعبئة البوتاجاز لمتابعة توفير الغاز المقرر للمحافظة والإبلاغ الفورى عن نقص الكميات الواردة وإبلاغ الجهات المعنية لتوفير الإسطوانات مع العمل على مضاعفة الوارد خلال الشهر لتفى باحتياجات المواطنين والمتابعة على مدار اليوم مع الجهات المعنية "وزارة البترول، والتموين، وديوان عام المحافظة".

وأنهى وكيل وزارة التموين تصريحاته، أن كافة المعارض على مستوى المحافظة سوف تنطلق في الأول من إبريل القادم، وأن عملية الإستعداد لإستقبال شهر رمضان هذا العام جاءت مبكرة وهناك تنسيق تام مع جميع الجهات للمشاركة وعمل المعارض منخفضة التكاليف وفى مقدمتها الغرفة التجارية بسوهاج، وسلاسل الهايبر الكبرى، مبادرة كلنا واحد والشركة المصرية لتجارة الجملة وسوف يتم عرض كافة السلع الغذائية بتلك المعارض وفى مقدمتها اللحوم بكافة أنواعها بأسعار تتمشى مع احتياجات الجميع.