اليوم السابع
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خالد صلاح
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تعرف على تعليمات "الصحة" الجديدة لتعامل المستشفيات مع كورونا.. إنفوجراف

الأربعاء، 17 مارس 2021 08:42 م
تعرف على تعليمات "الصحة" الجديدة لتعامل المستشفيات مع كورونا.. إنفوجراف مستشفيات العزل الصحي

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أكدت وزارة الصحة والسكان، ضرورة متابعة الحالة المرضية للحالات المشتبه باصابتها بفيروس كورونا كما أصدرت الوزارة  توجيهات جديدة إلى مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، والمستشفيات، بالالتزام التام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
 
 
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التوجيهات الجديدة تضمنت التعريف بحالة مرض الكورونا المحدث وبروتوكول التعامل مع الحالات المشتبهة والمؤكدة، على جميع المنشآت الصحية والتأكد من دراية الفريق الطبي به بالإضافة إلى ضرورة التحري عن التاريخ المرضى لأى حالة تعانى من أعراض شبيهة لمرض الأنفلونزا أو مشتبه إصابتها بـ"كوفيد-19".
 
الصحة شددت على ضرورة الالتزام بإبلاغ الحالات المشتبهة يومياً على البرنامج القومي الإليكتروني لترصد الأمراض المعدية، إضافة إلى التأكيد على أخذ العينات المطلوبة من الحالات المشتبهة، والتأكد من إرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة بالقاهرة، أو المعامل الإقليمية بالمحافظات.
 
كما وجهت بحصر المخالطين وعمل إجراءات المراقبة اليومية لمدة 14 يومًا، وتدريب فرق الترصد على مستوى الإدارات والمستشفيات التابعة للمحافظة، إضافة إلى رفع الوعي لدى الفريق الصحي والمواطنين لتقليل خطر الإصابة بالمرض، مع التقييم والمتابعة الدورية لأنشطة الترصد من خلال الزيارات الميدانية لمواقع الترصد بالمحافظة.

 


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