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تعرف على أبرز رسائل وزيرة الصحة بخصوص لقاحات كورونا.. إنفوجراف

الأربعاء، 17 مارس 2021 02:58 م
تعرف على أبرز رسائل وزيرة الصحة بخصوص لقاحات كورونا.. إنفوجراف

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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، إن معدل التسجيل اليومى على الموقع الإلكترونى الخاص بالحصول على لقاح كورونا بلغ 20 ألف مواطن، ومن المتوقع أن يصل عدد من تم تسجيلهم حتى نهاية مارس الجارى إلى 500 ألف مواطن.

 

وتابعت الدكتورة هالة زايد، أنه من المتوقع توريد الشحنة الأولى من لقاح "إسترازينيكا"، بواقع 5 ملايين جرعة، بحلول نهاية الشهر الجارى، من خلال تحالف "كوفاكس"، ومن المتوقع أن تصل 3 ملايين جرعة أخرى حتى مايو المقبل، مضيفة أنه تم الحصول أيضًا على 350 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم".

 

وفيما يتعلق بالأخبار المتداولة بشأن تعليق عدد من الدول استخدام لقاح "أكسفورد إسترازينيكا"، قالت الوزيرة إنه بحسب المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، فإن دولا قليلة قامت كإجراء احترازى بتعليق استخدام مجموعة محددة من اللقاح الموزع فى أوروبا.

 

وأضافت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفى فى جنيف قالت إن "استرازينيكا" لقاح ممتاز، مثله مثل اللقاحات الأخرى التى يتم استخدامها، يجب أن نستمر فى استخدام اللقاح، ولا يوجد ما يشير إلى عدم استخدامه.

 

وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة أيضًا محاور الخطة الإعلامية للتوعية ضد فيروس "كورونا"، والتى تعتمد على وسائل الإعلام المرئى والمسموع والصحافة، فضلا عن الإعلام الرقمى.

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