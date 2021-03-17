تخفيف ضغط مياه الشرب عن الخط المغذى لمركز بنى عبيد بالدقهلية غدا لمدة 10 ساعات

الدقهلية فريق المحافظات

أعلن حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة بنى عبيد بمحافظة الدقهلية، فى بيان بورود إشارة من مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بميت فارس، تفيد بأنه سيتم تخفيف ضغط مياه الشرب عن الخط المغذى الرئيسى لمركز بنى عبيد بالكامل، وسوف يتأثر بذلك مدينة بنى عبيد بالكامل، والقرى والعزب التابعة لها، وقرية اليوسفية والعزب التابعة لها، وقرية ميت سويد والعزب التابعة لها، وقرية الصلاحات والعزب التابعة لها.

وذلك غداً الخميس لمدة 10 ساعات من الساعة الرابعة 4 صباحاً وحتى الساعة الثانية 2 ظهراً نظراً لوجود أعمال صيانة بمغذيات الخطوط الرئيسية بمرفق مياه الشرب بمحطة ميت فارس.

وطالب رئيس المركز، جميع المواطنين والمصالح والمنشآت الحكومية، وأصحاب المخابز داخل نطاق مدينة بنى عبيد، وقرى ميت سويد، والصلاحات، اليوسفية، اتخاذ ما يلزم من تخزين وتوفير احتياجتهم من المياه اللازمة لاستخدامها خلال هذه الفترة.