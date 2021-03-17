اليوم السابع
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الأربعاء، 17 مارس 2021 02:46 م
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تحرير 200 محضر مخالفة وإشغالات فى حملة مرافق مكبرة بمدينة المراغة

الأربعاء، 17 مارس 2021 02:27 م
تحرير 200 محضر مخالفة وإشغالات فى حملة مرافق مكبرة بمدينة المراغة حملة مرافق مكبرة بمدينة المراغة
سوهاج محمود مقبول

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وجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة شمال محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، حملة مرافق وإشغالات مكبرة على الشوارع لمنع التكدس والظهور بالمظهر الحضارى للمدينة، وتم تحرير 200 محضر، وذلك في إطار توجيهات اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، صرح بذلك المهندس حسن ناصر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة في بيان له اليوم عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بالاشتراك مع شرطة مرافق سوهاج، ونقطة مرافق طهطا تم شن حملة مكبرة وأسفرت الحملة عن تحرير 175 محضر مضبوطات متنوعة، تم تحرير 2 محاضر إشغال طريق، إزالة 21 غرزه ومفروشات فاكهة، كذلك تم ضبط عدد من الموازين للباعة الجائلين، وتم تحرير 2 محضر صحة.

ومن جانبه شدد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة على ضرورة المتابعة المستمرة والحد من ظاهرة الباعة الجائلين بالشوارع لتحقيق الانضباط، والقضاء على الاختناقات المرورية وتيسير حركة السيارات والمواطنين بالشوارع.

 


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