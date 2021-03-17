تجديد حبس المتهم بقتل جاره فى مشاجرة بحلوان

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس المتهم بقتل جارة 15 يوما على ذمة التحقيق، حيث اعترف المتهم بارتكابه للواقعة، مؤكدا أن خلافات الجيرة والاعتراض على تركيب موتور مياه فى العقار الذى يسكن فيها هو السبب وراء حدوث مشاجرة مع المجنى عليه.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا أحدى المستشفيات باستقبال جثة موظف، مصاب بطعنة نافذة فى القلب وتوفى فور وصوله المستشفى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين قيام عاطل بذات العقار الذى يقطن به المتوفي بالطابق الرابع، بقتله عن طريق طعنه بسلاح أبيض" سنجة " وتم القبض على المتهم.