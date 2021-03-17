اليوم السابع
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الأربعاء، 17 مارس 2021 09:40 م
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بولندا تعلن إغلاق البلاد من السبت المقبل لاحتواء كورونا

الأربعاء، 17 مارس 2021 09:00 م
بولندا تعلن إغلاق البلاد من السبت المقبل لاحتواء كورونا بولندا فى زمن كورونا
رويترز

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أعلنت بولندا اليوم الأربعاء أنها ستفرض قيودا في أنحاء البلاد مع وصول الإصابات اليومية بفيروس كورونا لأعلى عدد لها هذا العام.

وتطبق بولندا إجراءات للعزل العام على مستوى الأقاليم في مسعى لاحتواء زيادة في الإصابات ناجمة عن السلالة الشديدة العدوى من الفيروس التي اكتشفت للمرة الأولى في بريطانيا، لكن الحكومة قالت إنها قد تلجأ إلى فرض عزل عام على مستوى البلاد إذا استمرت الأعداد في الزيادة.

وقال وزير الصحة آدم نيدزيلسكي في مؤتمر صحفي إن المسارح ومتاجر التسوق والفنادق ودور السينما ستغلق من السبت المقبل إلى ما بعد عيد الفصح. وستتحول المدارس تماما إلى التعلم عبر الإنترنت، حتى بالنسبة للأطفال الصغار.

وأضاف "لم يعد بمقدورنا المضي قدما في القيود الإقليمية فحسب. فالسبيل الوحيد حاليا هو توسيع القيود تلك لتشمل جميع أنحاء بولندا".

ومضى يقول "إذا لم تتمخض هذه الخطوة عن تخفيف حدة الجائحة أو على الأقل إبطاء وتيرة موجتها الثالثة، فالخطوة التالية ستكون عزلا عاما بكل حذافيره... وسنغلق خلاله كل شيء تماما".

وأفاد بأن 52 في المئة تقريبا من الإصابات مرتبطة بالسلالة البريطانية.

وسجل البلد البالغ عدد سكانه 38 مليون نسمة 25052 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الأربعاء، في زيادة كبيرة عن أكبر عدد في 2021 وهو 21049 والمسجل يوم السبت. وسجل كذلك 453 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 اليوم الأربعاء.

وسجلت بولندا إجمالا مليونا و956974 إصابة بفيروس كورونا و48032 وفاة ناجمة عنه.

 


بولندا

كورونا

فيروس كورونا

لقاح كورونا

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