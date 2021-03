انفجار كميات كبيرة من الألعاب النارية داخل منزل يهز كاليفورنيا.. فيديو

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن انفجارا قويا وقع فى مدينة أونتاريو بولاية كاليفورنيا، أدى إلى تدمير نوافذ المنازل المجاورة، وذكرت شبكة nbc news أن الحادث سببه انفجار ألعاب نارية في أحد المنازل حيث نصحت إدارة الإطفاء المواطنين بالابتعاد عن المنطقة.

Someone’s firework stack went off in Ontario shook our whole neighborhood pic.twitter.com/LmUrtgl0oK

ووقع الانفجار في منطقة سكنية بالقرب من شارع سان أنطونيو وويست مابل ستريت، وأظهر فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي الدخان الأسود يتصاعد فوق الحي واشتعلت النيران في منزل واحد على الأقل.

View of an explosion in Ontario, California. It’s being reported that the explosion may have been due to stacks of fireworks. pic.twitter.com/S31fXbLl7l