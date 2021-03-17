انفجار سيارة مفخخة فى مدينة عفرين شمال سوريا

وكالات

انفجرت سيارة مفخخة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي دون أن يتضح بعد ما أسفر عنه الانفجار، وذكرت وسائل إعلام محلية بحسب" روسيا اليوم" أن الانفجار وقع أمام المواصلات على طريق جنديرس وسط المدينة، وانفجرت بعبوة ناسفة كانت بداخلها، ولم ترد معلومات حتى الآن عن وقوع ضحايا جراء الانفجار أو عن الجهة التي تقف خلفه.

وكانت مواقع إعلامية ذكرت اليوم أن جهاز الشرطة في مدينة عفرين قرر إغلاق مداخلها، بشكل مؤقت لمدة خمسة أيام، وسيبدا الإغلاق اليوم وحتى 21 من الشهر الحالى من الساعة الثامنة مساء حتى الثامنة صباحا.

وقال أحد المسئولين بمجلس مدينة عفرين إن سبب الإغلاق "المخاوف من هجمات انتقامية محتملة على المدينة" وأشار إلى أن إعلان الإغلاق يتزامن مع ذكرى السيطرة على المدينة في إطار ما عرفت بعملية "غصن الزيتون".