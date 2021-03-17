اليوم.. نظر تجديد حبس المتهم بالتحرش بفتاة داخل عربة المترو

كتب عبد الله محمود

تنظر اليوم الأربعاء، الجهة المختصة، أمر تجديد حبس المتهم بالتحرش بفتاة وإظهار عورته لها داخل مترو الأنفاق.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم بارتكاب فعل فاضح علنا فى إحدى عربات مترو الانفاق 4 أيام على ذمة التحقيق بعد التأكد من سلامة قواه العقلية.

كانت «النيابة العامة» استمعت إلى فتاة شهدت برؤيتها يوم 13 مارس الجاري حال استقلالها مترو الأنفاق إتيانَ المتهم فعلًا فاضحًا علنًا، فصورته بهاتفها وغادرت عربة القطار، وقدمت المقطع المصور إلى «النيابة العامة»، فتبينت من مشاهدته الفعل الفاضح الذي أتاه المتهم، فطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة وصولًا لتحديد مرتكبها، وقد أسفرت عن تحديد هويته، وعلى ذلك أمرت «النيابة العامة» بضبطه وإحضاره.

وباستجوابه أَنكر ما أُسند إليه من اتهام مُدعيًا إصابته باضطرابات نفسية، وتبينه عقب استيقاظه من النعاس بالقطار عدم إحكام غلق ملابسه السفلية، فأحكم غلقها دون الالتفات إلى الفتاة المُبلِّغة.

وقال بيان للنيابة العامة : إزاء رجحان سلامة قوى المتهم العقلية خلال إجراءات التحقيق وفي إطار استكمالها أمرت «النيابة العامة» بحبسه احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.