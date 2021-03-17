النيابة تصرح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها بسبب لعبة ببجى فى المقطم

كتب سليم على

صرحت النيابة العامة بجنوب القاهرة، بدفن جثة طفلة شنقت نفسها بسبب لعبة ببجى فى المقطم، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة لاستكمال التحقيقات.

كان قسم شرطة المقطم، تلقى بلاغًا يفيد بانتحار طفلة داخل غرفة نومها في منزلها بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة معلقة في حبل داخل غرفة نومها، وبالفحص تبين أنها تبلغ من العمر 11 سنة.

وكشفت التحريات، أن الطفلة اعتادت على لعب ببجي، وأنها أثناء لعبها داخل غرفتها دخل عليها والدها ووجدها معلقة في حبل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.