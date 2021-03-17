اليوم السابع
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النيابة العامة تأمر بإعدام 6 أطنان كبدة مجهولة المصدر تم ضبطها فى الجيزة

الأربعاء، 17 مارس 2021 01:03 م
النيابة العامة تأمر بإعدام 6 أطنان كبدة مجهولة المصدر تم ضبطها فى الجيزة كبدة فاسدة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أصدرت النيابة العامة بجنوب الجيزة قرارا بإعدام 6 |أطنان كبدة مجهولة المصدر، بعد ورود تقرير الصحة بشأن فحصها، وتبين وجود تغير فى خواصها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

ألقى رجال مباحث التموين بالجيزة، القبض على صاحب ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بحوزته 6 أطنان كبدة مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت مباحث التموين، بلاغا يفيد بضبط 6٫9 طن "كبدة مجمدة" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة، وتم القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

 

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