وأضافت "أن هذا الجواز سيجعل السفر فى جميع أنحاء أوروبا ممكنًا مرة أخرى على نطاق واسع اعتبارًا من الأول من يونيو المقبل"، موضحة أنه يجب السماح لأولئك الذين تم تطعيمهم أو اختبارهم أو شفائهم بالسفر مرة أخرى.

ولفتت ألى أن الجواز الأخضر يحتوى على شهادة تلقى التطعيم أو شهادة اختبار من فيروس كورونا أو شهادة تعافي من الفيروس، مشيرة إلى أنه سيتم إصدار هذا الجواز مجانًا لجميع مواطنى الاتحاد الأوروبى وأفراد أسرهم ومواطنى الدول الأخرى المقيمين في دول الاتحاد إما رقميًا أو ورقيًا.

وأشارت إلى أن الجواز الأخضر يحتوي فقط المعلومات ذات الصلة بوباء كورونا مثل تحديد الشخص واللقاح المستخدم وتاريخ ومكان التطعيم أو الاختبار، منوهة بأن اقتراح هذا الجواز من جانب النمسا كان ناجحًا للغاية وتم بالتعاون مع وزراء السياحة فى (بلغاريا - اليونان - مالطا - سلوفينيا - إسبانيا) وسيسهل عبر الحدود الوطنية ويعيد تنشيط السياحة الأوروبية.

واعتبرت الوزيرة أن الجواز الأخضر هو الأداة الصحيحة لمنح صناعة السياحة منظورًا جديدًا ولجعل النمسا أكثر جاذبية كموقع سياحي للضيوف.