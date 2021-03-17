المشدد 5 سنوات لمالك عقار جرجا ومسؤل بالأملاك بتهمة التزوير فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار جمال فزاع وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم ومحمد داود وعضو النيابة العامة محمد على أبو بكر وأمانة سر رمضان حسن وعبد الرحمن، بمعاقبة مالك برج جرجا الذى تمت إزالته ومسؤل الأملاك بالسجن المشدد خمس سنوات، وفى قضية تزوير رقم 5279 لسنة 2019 جنايات جرجا.

ترجع أحداث الواقعة إلى عام 2019 بعد أن وجهت النيابة العامة أن المتهم الثانى قام بتزير محرر رسمى منسوب إلى إدارة الأملاك مع العلم بتزويره إشارة إلى أن العقار المملوك للمتهم الثانى يقع داخل الحيز العمرانى والكتلة السكانية.

كما أثبتت التحريات اشتراك المتهم الثانى مع الأول بطريقة الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمة مع إمداده بالبيانات الخاصة بالعقار المملوك، وتقديم الأوراق لهيئة الطرق والكبارى مع العلم بالتزوير.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير الأمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية، بتمكن إحدى المأموريات من إلقاء القبض على صاحب البرج أثناء تواجده بمحافظة الإسكندرية، وذلك عقب التنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية.

يذكر أن العقار المخالف تم إنشائه عام 2011، على مساحة حوالى 435 مترًا، فيما تبلغ مساحته فى الطوابق العليا حوالى 520 مترًا، بسبب البروز، بارتفاع 11 طابق، يضم محالات تجارية ووحدات سكنية وإدارية غير مأهول بالسكان وهو البرج الذى أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى.