اليوم السابع
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المستشفيات الجامعية بالمنيا: تطعيم 45 فردا من الأطقم الطبية بلقاح كورونا

الأربعاء، 17 مارس 2021 08:00 ص
المستشفيات الجامعية بالمنيا: تطعيم 45 فردا من الأطقم الطبية بلقاح كورونا تطعيم الأطقم الطبية - صورة أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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قال الدكتور أيمن حسانين، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، إنه تم تطعيم 45 فردا من أفراد الأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية بلقاح فيروس كورونا، وأن الجامعة بدأت الأسبوع الماضى فى تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا، ووضعنا فى أولوياتنا، الأطقم الطبية والتمريض والعاملين بمستشفيات العزل، والباقى بشكل اختيارى .

وأوضح حسانين في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن بداية الفصل الدراسى الثانى، سوف يبدأ مع آخر يوم فى الامتحانات، وذلك وسط إجراءات احترازية مكثفة، مشير إلى أنه تم التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات المتبعة لحماية العاملين والطلاب والحفاظ على صحتهم، ولن يسمح بأى تهاون فى تلك الإجراءات .

وعن الافتتاحات الجديدة، قال مصطفى عبد النبى، رئيس جامعة المنيا، نحن جاهزون تماما لافتتاح مستشفى الكبد، الذى يعد صيحة فى عالم الطب، وكذلك مستشفى الاستقبال والطوارئ، وننتظر موعد الافتتاح الرسمى، بعد تشغيلهما تجريبيا .

وقال رئيس الجامعة، إن الجامعة استعدت بشكل كبير لاستقبال الطلاب، فى مختلف الكليات ولا توجد أى معوقات تعوق العمل، وأن الامتحانات مرت بشكل متميز حفاظا فيها على كل معايير الإجراءات الاحترازية .


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