المراكز الإفريقية للأمراض: 30 إصابة و15 وفاة جراء إيبولا فى الكونغو وغينيا

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أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الإفريقي، اليوم الأربعاء، إبلاغ الدول الاعضاء عن إجمالى 30 حالة إصابة بمرض (إيبولا) و 15 حالة وفاة.

وأوضحت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض -فى بيان إحصائى عن تفشى وباء إيبولا- أن جمهورية الكونغو الديمقراطية أكدت 12 إصابة و6 وفيات وشفاء حالتين، ، فيما سجلت غينيا 18 حالة و 9 وفيات، وشفاء 6 حالات.

وأوضحت أن سيراليون حققت فى 13 حالة بشأن الإصابة بفيروس (إيبولا)، لكنها أكدت سلبية كل الحالات.

وحسب موقع منظمة الصحة العالمية فإن مرض الإيبولا المعروف سابقاً باسم (حمى إيبولا النزفية) يصيب الإنسان وينتقل الفيروس إلى الإنسان من الحيوانات البرية ثم ينتقل بالعدوى من المصابين إلى الأصحاء، ويبلغ معدل الوفاة بين المصابين 50% تقريباً فى المتوسط، وتراوح المعدل خلال موجات التفشى السابقة بين 25% و90%.

واكتشفت الحالات الأولى للإصابة بالإيبولا لأول مرة عام 1976 فى تفشيين وبائيين اندلعا بشكل متزامن فى منطقة (نزارا) السودانية وفى قرية بمنطقة (يامبوكو) بجمهورية الكونغو الديمقراطية تقع على مقربة من نهر إيبولا الذى اكتسب المرض اسمه منه.

يذكر المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تدعم كافة البلدان الإفريقية لتحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدى لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية ، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الامراض على القارة.