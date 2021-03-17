الكنيسة تحيى الذكرى التاسعة لوفاة البابا شنودة الثالث فى وادى النطرون

البحيرة - فريق المحافظات

أحيت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، الذكرى التاسعة لوفاة البابا شنودة الثالث، البطريرك الـ117 فى تعداد بطاركة الكرسى المرقسي، بإقامة قداس صلاة داخل دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون.

وترأس القداس الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى سكرتير البابا الراحل، والأنبا صليب أسقف ميت غمر وتوابعها، والأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، بحضور ومشاركة رهبان أديرة وادى النطرون فى ظل غياب البابا تواضروس الثانى الذى يقوم بالقاء العظة الاسبوعية اليوم بالكاتدرائية.

وقام الأنبا أغابيوس، رئيس دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون الذى تم رسامته الأسبوع الماضي، بتطييب جسد البابا شنودة الثالث بمزاره بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، بمشاركة عدد من رهبان الدير.



احياء ذكرى البابا شنودة فى دير الانبا



احياء ذكرى البابا شنودة



احياء ذكرى وفاة البابا شنودة التاسعة