اليوم السابع
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خالد صلاح
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الكرملين: روسيا تعد نفسها لعقوبات أمريكية جديدة بشأن اتهامات "لا أساس لها"

الأربعاء، 17 مارس 2021 02:17 م
الكرملين: روسيا تعد نفسها لعقوبات أمريكية جديدة بشأن اتهامات "لا أساس لها" الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
رويترز

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قال الكرملين اليوم الأربعاء، إن روسيا تتخذ جميع الإجراءات الضرورية لإعداد نفسها لعقوبات أمريكية جديدة من المتوقع فرضها عقب نشر تقرير للمخابرات الأمريكية يتهم موسكو بالتدخل السياسي.

وذكر تقرير للمخابرات الأمريكية من 15 صفحة أمس الثلاثاء أنه من المحتمل أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد بذل جهودا لمحاولة ترجيح كفة دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إنه لا أساس لهذه المزاعم، وأضاف أنها لا تستند لأي دليل.

وقال إنها ستلحق المزيد من الضرر بالعلاقات الثنائية. 

 


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عقوبات أمريكية

الانتخابات الامريكية

بوتين

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