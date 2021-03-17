القوى العاملة تعلن تعيين 2187 شابا وإصدار 2387 شهادة قياس مهارة

كتب محمود راغب

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية بتعيين 2187 شابا، من بينهم 31 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 5038 شابا باحثاً عن العمل.



وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت 24 ألف جنيه لـ 8 عمال، منها 14 ألف جنيه منح مولود لـ 7 عمال، ومنحة وفاة بمبلغ 10 آلاف جنيه.



وأوضح على حامد الزقم مدير المديرية، فى تقريره للوزير، عن ما تم إنجازه خلال فبراير الماضى، إلى أن المديرية استخرجت 2387 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة.



وفى مجال التفتيش العمالى، تم التفتيش على 888 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 152 محضر لمنشآت مخالفة للقانون، أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش علي 345 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر التفتيش عن تحرير 196 محضراً للمنشآت المخالفة.