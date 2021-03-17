القبض على قاتل والده بـ5 طعنات بسبب خلافات الميراث فى منيا القمح بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح فى الشرقية، اليوم، القبض على المتهم بقتل والده بـ 5 طعنات، بسبب خلافات حول الميراث، بعد اختفائه بالزراعات بإحدى القرى المجاورة، وتم إحالته لنيابة منيا القمح، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، للتحقيق معه.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزى، بوصول "ربيع. ا" 65 سنة، مُقيم بعزبة "النقطة" بمنيا القمح، جثة هامدة متأثرًا بعدة طعنات بالرقبة والصدر.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجنى عليه "م" 35 سنة، عامل؛ إثر نشوب مشادة بينهما بسبب خلافات حول الميراث، وأن المجنى عليه لديه 6 فتيات بخلاف المتهم، وأن الأب اشترى منزلًا للمتهم وتحمل تكاليف نفقات زواجه، ومنحه قطعة أرض، إلا أن الابن باع الأرض وجزء من المنزل.

وفور علم الأب بما فعله ابنه وبياعه أرضه وجزء من منزله، قرر تقسيم الأرض بينه وبين شقيقاته ومنح ملكية الأرض لأبناء نجله حتى لا يبيعها، ما تسبب فى مشادة بينهما انتهت بمقتل الأب على يد نجله، الذى لاذا بالفرار، وتمكنت قوة من مباحث منيا القمح، برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث المركز، وبإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث لفرقة الجنوب من ضبطه، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب لجنة من الطب الشرعى لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة .