القبض على قائد السيارة المتسبب فى وفاة شاب وإصابة شقيقه بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح بالشرقية، اليوم، القبض على السائق المتهم فى حادث منيا القمح الذى أودى بحياة شاب وإصابة شقيقه الأصغر بإصابات خطيرة، وتم إحالته إلى نيابة منيا القمح، برئاسة أحمد أبوزيد، رئيس النيابة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة من مستشفى منيا القمح بوصول "إيهاب م إ" 18 سنة، جثة هامدة، وشقيقه "فارس" 11 سنة، مصابا بنزيف فى المخ.

وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية طريق "منيا القمح - بندف" أمام قرية عاصم، وفر قائد السيارة هاربا، وأسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة وإصابة شقيقه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.