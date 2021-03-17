اليوم السابع
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القبض على صاحب مصنع غير مرخص لتصنيع الكمامات فى المنوفية

الأربعاء، 17 مارس 2021 05:41 م
القبض على صاحب مصنع غير مرخص لتصنيع الكمامات فى المنوفية حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، عقب تقنين الإجراءات من ضبط (المدير المسئول عن مصنع لتصنيع الكمامات الطبية - كائن بدائرة مركز شرطة السادات) لقيامه بتصنيع الكمامات الطبية "بدون ترخيص من الجهات المختصة" واستخدام علامة تجارية مقلدة وخامات غير مطابقة للمواصفات الصحية.

وعثر بداخل المصنع على (مليون) كمامة معدة ومجهزة للبيع، و(800 ألف) كمامة تحت التصنيع، و(طن) أستك أذن، و(15 طن) قماش غير منسوج، و(35) ماكينات مختلفة الأنواع تستخدم فى تصنيع الكمامات .

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترف بإدارته المصنع، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 


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