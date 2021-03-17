اليوم السابع
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القبض على شخص قرب مقر الإقامة الرسمى لنائب الرئيس الأمريكى فى واشنطن

الأربعاء، 17 مارس 2021 11:54 م
القبض على شخص قرب مقر الإقامة الرسمى لنائب الرئيس الأمريكى فى واشنطن الشرطة الأمريكية
رويترز

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قال جهاز الخدمة السرية الأمريكي إن رجلا من سان أنطونيو بولاية تكساس أُلقى القبض عليه قرب مقر الإقامة الرسمي لنائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس في واشنطن ووجهت له اتهامات متعلقة بالأسلحة.

وأضاف الجهاز المسؤول عن أمن الرؤساء الأمريكيين ونوابهم إن ضباطا تابعين له يرتدون ملابس مدنية أمسكوا ببول موراي (31 عاما) في شارع قرب مجمع حكومي يضم مقر إقامة نائبة الرئيس والمرصد البحري الأمريكي.

وقالت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن إن ضباطها ألقوا القبض على مواري ووجهوا له الاتهامات.


الشرطة الأمريكية

أمريكا

تكساس

واشنطن

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