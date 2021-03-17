وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية اليوم الأربعاء، أن هذه القيود ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت المقبل، ومن المقرر أن تستمر لمدة شهر، وتهدف إلى منع انتشار سلالات الفيروس من الدول الأخرى.

من جانبها، أعلنت الخطوط الجوية الفلبينية أنها ستقوم بإلغاء يعض رحلاتها الجوية امتثالا للقيود المؤقتة.

يشار إلى أن السلطات الفلبينية أعادت فرض حظر التجول الليلي لمدة 7 ساعات في العاصمة مانيلا ومدن أخرى، وذلك لمدة أسبوعين، في ظل ارتفاع عدد الإصابات، حيث تم تسجيل أكثر من 631 ألفا و300 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس منذ بداية الجائحة، و12 ألفا و848 حالة وفاة، وهي ثاني أعلى حصيلة في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا.